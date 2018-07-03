"أول شيخة".. فوز مرشحة النهضة في انتخابات شيخ مدينة تونس...

فازت مرشحة "حزب النهضة" التونسي، سعاد عبد الرحيم، في انتخابات شيخ مدنية تونس، وبذلك تكون أول تونسية تحصل على لقب "شيخ مدينة تونس".

وحصلت عبد الرحيم على 26 صوتا في مقابل 21 صوتا لمرشح "نداء تونس" كمال أبدير، وفقا لموقع الصباح التونسي.

وحصل مرشح التيار، أحمد بوعزي على 7 أصوات، ومن المنتظر الانتقال إلى مرحلة ثانية من التصويت.

وفي حال فوز سعاد عبد الرحيم ستكون بذلك أول شيخة لمدينة تونس.

تجري في هذه اللحظة عملية انتخاب رئيس بلدية# تونس لاختيار شيخ المدينة الجديد، وقد تصبح سعاد عبد الرحيم (حزب النهضة) أول شيخة مدينة تونس.

عبد الرحيم فازت بالانتخابات البلدية في مايو الماضي لكن الآن يقوم المجلس البلدي للمدينة بانتخاب رئيسه. https://t.co/1QktNspnHm — Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) July 3, 2018

كانت سعاد قد أهدت فوزها في الانتخابات البلدية للمرأة العربية، وتمسكت بحقها في رئاسة بلدية تونس، ونيل لقب "شيخة المدينة" التي لم يسبقها إليه أية تونسية منذ بداية تأسيس النظام البلدي عام 1859، معتبرة أن الوقت قد حان للتوقف عن الشعارات الخاصة بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في تونس، والبدء في التنفيذ.

وقالت عبد الرحيم في حوار خاص لسبوتنيك: "اعتبر فوزي في الانتخابات فخر للمرأة التونسية، والعربية عموما، ومنصب شيخ المدينة بالمعنى الإداري هو رئيس بلدية تونس، وبلدية تونس هي بلدية العاصمة، تأسست عام 1859، وحتى اليوم لم تتول رئاسة البلدية امرأة".