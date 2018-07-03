الحكومة المصرية تعرض برنامجها أمام البرلمان... ورئيس الوزراء يتحدث عن حقوق مصر المائية

تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالحفاظ على حقوق مصر المائية، وذلك في ظل الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى عزمه تنشيط الحياة السياسية.

وقال مدبولي في بيان حكومته أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز: "أتعهد بحماية الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية"، وذلك في ظل الخلاف بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكداً عزمه "تنشيط الحياة السياسية والأحزاب، وزيادة المشاركة الشعبية"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

© REUTERS / Philippe Wojazer السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

وتابع: "إذا كانت السنوات الأربع الماضية هي سنوات تثبيت أركان الدولة، فالسنوات المقبلة ستشهد وضع المواطن واحتياجاته في موضع القلب".

وقال رئيس الوزراء المصري، إن التكليف الأساسي لرئيس الجمهورية للحكومة هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت ممكن، للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين على الأكثر.

وأضاف مدبولي: "برنامج الحكومة مسئول عنه أنا وزملائي وملتزمون به أمام الله وأمام شعب مصر العظيم وأمام رئيس الجمهورية"، مبيناً أن برنامج الحكومة يتضمن برامج فرعية تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية.