اليمن: مقتل وإصابة 22 شخصا في قصف التحالف لحفل زفاف في صعدة

أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، أن عدد الضحايا من المدنيين في عرس غافرة بمحافظة صعدة بلغ 22 شخصا بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر في اتصال مع سبوتنيك، اليوم الثلاثاء 03 يوليو/تموز 2018، أن طائرات التحالف قامت باستهداف حفل الزفاف بمنطقة غافرة بصعدة، ولم تقم الطائرات بالانسحاب من المنطقة لإتاحة الفرصة لفرق الإنقاذ والطواقم الطبية، بل استمر تحليق الطيران فوق المنطقة واستهداف أي تحرك على الأرض وهو ما أدى لزيادة أعداد الضحايا.

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وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهدافها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والقوات الحكومية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي.

وقالت "قناة المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "القوة الصاروخية أطلقت، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات للتحالف وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا بمشاركة دول عربية عدة ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات ضد مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعماً لقوات الرئيس عبد ربه هادي.