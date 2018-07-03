بدء إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات العراقية

قال مسؤولون إن السلطات العراقية بدأت، اليوم الثلاثاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.

وذكر مصدر في مفوضية الانتخابات أن إعادة الفرز بدأت في محافظة كركوك الشمالية، ومن المتوقع أن تحذو ست محافظات أخرى على الأقل حذوها في الأيام المقبلة.

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

وأمر البرلمان العراقي، الشهر الماضي، بإعادة فرز جميع الأصوات بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق.

وكان زعماء الكتل السياسية قد بدأوا إجراء مفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة.

لكن لجنة تضم قضاة وتشرف على إعادة الفرز قلصت فيما بعد من نطاق العملية وقالت إنها لن تشمل إلا الأصوات المشكوك فيها والواردة في شكاوى أو تقارير رسمية بحدوث تزوير.

وأضافت اللجنة أن الأصوات التي أدلى بها عراقيون في إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا سيعاد فرزها.

وسيحضر ممثلون عن الأمم المتحدة وسفارات أجنبية عملية إعادة الفرز إلى جانب مراقبين محليين ودوليين.

وسقط قتيل وأصيب 20 في كركوك، يوم الأحد، في انفجار سيارة ملغومة يقودها انتحاري قرب مخزن لصناديق الاقتراع. وقالت مصادر بالشرطة إن المخزن لم يصب بأضرار.