التحالف العربي: 8 تصاريح للسفن المتجهة إلى اليمن خلال 24 ساعة

وقال التحالف، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، إن "5 سفن تعمل حاليا على تفريغ حمولاتها في ميناء الحديدة، في حين تنتظر 6 أخرى للدخول، مشيراً إلى أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، وذلك وفقاً لقناة "العربية".
يذكر أن المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية أعلن، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن "الحوثيين عملوا مرارا على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة، لافتا إلى أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها يجب أن يستغل من قبل الأمم المتحدة لإيجاد الطرق للوصول إلى حل سياسي".
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