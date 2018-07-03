التحالف العربي: 8 تصاريح للسفن المتجهة إلى اليمن خلال 24 ساعة

أكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، أصدر 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، منها سفينة إلى ميناء الحديدة.

وقال التحالف، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، إن "5 سفن تعمل حاليا على تفريغ حمولاتها في ميناء الحديدة، في حين تنتظر 6 أخرى للدخول، مشيراً إلى أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، وذلك وفقاً لقناة "العربية".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER التحالف العربي يكشف تفاصيل دقيقة حول مراقبة قيادات الحوثيين

وأشار البيان إلى أن "الميليشيات الحوثية لا تزال تحتجز السفينة (G Muse) بميناء الحديدة في تعطيل متعمد"، محملاً الحوثيين مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى الميناء وتعمد مفاقمة الأزمة الإنسانية في المدينة".

يذكر أن المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية أعلن، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن "الحوثيين عملوا مرارا على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة، لافتا إلى أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها يجب أن يستغل من قبل الأمم المتحدة لإيجاد الطرق للوصول إلى حل سياسي".