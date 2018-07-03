الأمم المتحدة تحث الأردن على فتح الحدود أمام السوريين الفارين

وأقرت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف بأن دول الجوار بما فيها الأردن ولبنان وتركيا استضافت عددا كبيرا من اللاجئين منذ بداية الحرب، وفقا لرويترز.
وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الهجوم الأخير في درعا أدى إلى أكبر عملية نزوح في المنطقة منذ بداية الصراع.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 270 ألف شخص فروا من القصف الجوي والبري في الأسبوعين الأخيرين. وأوضح ماهيسيتش أن ما يقدر بنحو 40 ألف سوري يحتشدون بالقرب من الحدود مع الأردن الذي يستضيف بالفعل 650 ألف لاجئ سوري مُسجل.
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