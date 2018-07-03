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16:26 03 يوليو/ تموز 2018
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    وزارة الخارجية السورية

    الحكومة السورية تدعو مواطنيها للعودة إلى بلدهم الأم

    © Photo / SANA
    العالم العربي
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    دعت وزارة الخارجية السورية المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد إلى العودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين.

    وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم: "بعد الانجازات المتتالية التي حققها الجيش والقوات المسلحة في سورية وتحرير مناطق كثيرة من رجس الارهاب سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات والتي أدت جميعها إلى عودة الكثير من الاهالي النازحين داخليا إلى قراهم ومناطقهم التي تحررت فإن الدولة السورية تدعو أيضا المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الارهابيين، كما نقلت وكالة "سانا".

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    وأضاف المصدر: أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها مسؤولة عن مواطنيها وأمنهم وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم اليومية من الحياة الكريمة وما يتطلبه ذلك من بنى تحتية ومدارس ومشاف وغيرها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتحمل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي مسؤولياتهم في هذا الخصوص للمساهمة في توفير متطلبات العودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلادهم.

    وتابع المصدر: إن سورية تؤكد على أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الذين يدعون للحرص على مصلحة الشعب السوري مدعوون أيضا إلى رفع الإجراءات القسرية احادية الجانب غير المشروعة التي فرضت على الشعب السوري والتي كانت سببا إضافيا في سعي السوريين إلى مغادرة بلدهم بحثا عن ظروف حياة كريمة افتقدوها بسبب الحرب.

    وختم المصدر تصريحه بالقول: إن سورية حكومة وشعبا تتكاتف الآن لإزالة آثار الحرب الإرهابية التي استهدفت الشعب السوري ومقدراته تشدد على أن غعادة إعمار سورية ستكون بأيدي السوريين أنفسهم بكل كوادرهم وخبراتهم سواء من بقوا في البلاد أو الذين اضطرهم الإرهاب والإرهابيون لمغادرتها.

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    الكلمات الدلالية:
    عودة النازحين السوريين, الخارجية السورية, سوريا
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