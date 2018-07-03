قرار نهائي للمرة الثانية ضد الوليد بن طلال

وأعلنت "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال"، عن صدور قرار تحكيمي، للمرة الثانية، عن غرفة التجارة الدولية في باريس، يفض النزاع بين رجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال وLBCI، بحيث يكون لصالح المجموعة.
وقد ألزم القرار التحكيمي شركات الوليد بن طلال "بتسديد حوالى 19.5 مليون دولار لصالح LBCI، إضافة إلى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة والتي بلغت حوالي 2.6 مليون دولار".
وفي يوليو/تموز 2015، صدر قرار تحكيمي عن المرجع ذاته، نزع عن شركات مجموعة روتانا التابعة للوليد، ملكية القنوات التابعة لـ LBCI، وألزم المجموعة آنذاك بردها إلى LBCI.
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