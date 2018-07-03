الجيش السوري يستعيد بلدة كحيل بريف درعا الشرقي

دمشق — سبوتنيك. وقال قائد ميداني عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن "الجيش السوري يتابع تقدمه في الريف الشرقي ويفرض سيطرته على قرية كحيل بعد معارك عنيفة خاضها الجيش ضد الجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة أبرزها جبهة النصرة".
وأوضح القائد الميداني أن "عمليات الجيش السوري تأتي بالتزامن مع غارات لسلاح الطيران ومدفعية الجيش السوري لقرى الجيزة وصيدا والطيبة وأم المياذن والنعيمة ضد مسلحي النصرة والفصائل التابعة لها".
وبدأ الجيش السوري حملته العسكرية على الجنوب السوري في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي وتمكن خلالها من السيطرة على اكثر من 60% من محافظة درعا.
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