الجيش السوري يستعيد بلدة كحيل بريف درعا الشرقي

أعلن قائد ميداني سوري عن استعادة الجيش السوري السيطرة على بلدة كحيل بعد معارك خاضها ضد الجماعات المسلحة وعلى رأسهم تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

دمشق — سبوتنيك. وقال قائد ميداني عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن "الجيش السوري يتابع تقدمه في الريف الشرقي ويفرض سيطرته على قرية كحيل بعد معارك عنيفة خاضها الجيش ضد الجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة أبرزها جبهة النصرة".

© Sputnik . Michael Alaeddin خبير عسكري: عمليات الجيش السوري في درعا تجبر الإرهابيين على التسليم

وأضاف القائد الميداني إن "وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري باشرت عمليات التمشيط لتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها مسلحو " جبهة النصرة ".

وأوضح القائد الميداني أن "عمليات الجيش السوري تأتي بالتزامن مع غارات لسلاح الطيران ومدفعية الجيش السوري لقرى الجيزة وصيدا والطيبة وأم المياذن والنعيمة ضد مسلحي النصرة والفصائل التابعة لها".

وبدأ الجيش السوري حملته العسكرية على الجنوب السوري في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي وتمكن خلالها من السيطرة على اكثر من 60% من محافظة درعا.