قوات الرئيس هادي تعلن السيطرة على مواقع شرق صنعاء.. و"أنصار الله" ينفون

أعلنت القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استعادة مواقع شرق العاصمة صنعاء، من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" إلا أن الجماعة نفت ذلك.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، اليوم الثلاثاء إن "قوات الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً من عدة محاور على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي في ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة ومنها جبال النهود وسلسلة جبال الرباح وقرية المدفون والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الإعلان عن صفقة لتبادل الأسرى بين قوات هادي و"أنصار الله"

وأضافت الوكالة:

طيران التحالف استهدف بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات، أسفرت عن تدمير أطقم قتالية وعربة جند غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.

فيما نفى مصدر ميداني في جماعة أنصار الله بمديرية نهم لوكالة "سبوتنيك" تحقيق قوات الرئيس هادي لأي تقدم في المديرية المتاخمة للعاصمة اليمنية صنعاء من الجهة الشرقية.

وأوضح المصدر "أنصار الله" كسروا زحفاً لقوات هادي باتجاه تباب الصوامد وجعفر والرباح الغربي في منطقة المدفون بنهم"، مؤكدا "تكبيد المهاجمين من قوات هادي قتلى وجرحى، خلال الزحف الذي سبقه محاولات تسلل مكثفة، تم التصدي لها".

وأضاف المصدر "طيران العدوان استهدف بغارة منزلاً في منطقة محلي أسفرت عن إصابة امرأة وإلحاق أضرار مادية بالمنزل وسيارة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.