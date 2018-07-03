الإفراج عن 46 موقوفاً في قضايا إرهاب بعدن اليمنية

أفرجت السلطات في محافظة عدن جنوب اليمن، عن 46 معتقلاً على ذمة قضايا إرهاب لعدم كفاية الأدلة.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية التي تبث من الرياض وعدن، أنه "تم الإفراج عن 46 موقوفاً في سجن المنصورة (القسم الثاني بئر أحمد) بناء على قرارات من النيابة الجزائية المتخصصة في عدن، كانوا مسجونين على ذمة قضايا إرهاب والأدلة غير كافية بحقهم لتقديمهم للمحاكمة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH المبعوث الأممي إلى اليمن يصل عدن لإنجاح "مبادرة الحديدة"

وأضافت أن إجمالي المفرج عنهم من سجن المنصورة لعدم كفاية الأدلة بلغ 318 موقوفا.

وكان النائب العام في اليمن الدكتور علي الأعوش وجه في 24 يونيو الفائت، بالتحقيق في إدعاءات تعرض معتقلين في سجون بمحافظة عدن لإنتهاكات، والتأكد من قانونية وسلامة إجراءات الاحتجاز للسجناء".