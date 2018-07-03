الإفراج عن 46 موقوفاً في قضايا إرهاب بعدن اليمنية

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية التي تبث من الرياض وعدن، أنه "تم الإفراج عن 46 موقوفاً في سجن المنصورة (القسم الثاني بئر أحمد) بناء على قرارات من النيابة الجزائية المتخصصة في عدن، كانوا مسجونين على ذمة قضايا إرهاب والأدلة غير كافية بحقهم لتقديمهم للمحاكمة".
وكان النائب العام في اليمن الدكتور علي الأعوش وجه في 24 يونيو الفائت، بالتحقيق في إدعاءات تعرض معتقلين في سجون بمحافظة عدن لإنتهاكات، والتأكد من قانونية وسلامة إجراءات الاحتجاز للسجناء".
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