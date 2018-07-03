قتلى وجرحى للتحالف في قصف مكثف لـ"أنصار الله" بالساحل الغربي

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن سلاح المدفعية نفذ عمليات قصف مكثفة على تجمعات لقوات التحالف، غرب الجبلية وشمال وجنوب الفازة بجبهة الساحل الغربي.

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، 3 يوليو/تموز، 2018، أن عمليات القصف حققت إصابات مباشرة في الأهداف التي تم قصفها.

وتابع المصدر: "الجيش واللجان الشعبية أغاروا على مواقع للتحالف بالقرب من السوق الشعبي بجبهة نهم، وسقط في تلك العملية عدد من القتلى وأصيب عدد آخر من قوات التحالف.

وكشفت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني، عن تفاصيل جديدة بشأن تطوير القدرات الصاروخية ورفع مستوى فاعليتها في الميدان.

وقالت القوة الصاروخية التابعة للجماعة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه "في إطار تطوير القدرات الصاروخية ورفع مستوى فعاليتها في الميدان، نزيح بعون الله وتوفيقه عن منصات إطلاق صواريخ باليستية تحت أرضية وما يعنيه ذلك من توسيع خيارات الصاروخية وعملياتها المستمرة والمتصاعدة".

وأضاف البيان أن "ما يردده العدو عن تدمير منصات الصواريخ الباليستية لا يعكس إلا إفلاساً وتخبطاً أمام كل هذه الإنجازات المستمرة".

وتابع البيان: "على التحالف إدراك أن كل منصات الصواريخ الباليستية بعيدة جدا من أن تنالها طائراته، التي لا يجيد بها إلا ارتكاب المجازر وقتل النساء والأطفال وتدمير مؤسسات الدولة ومصالح الشعب".