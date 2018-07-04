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    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 15 يناير/كانون الثاني 2018

    لافروف يجتمع مع نظيره الأردني في موسكو اليوم الأربعاء

    © Sputnik . Grigory Sysoev
    العالم العربي
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    يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات في موسكو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. ومن المتوقع أن تكون الموضوعات الرئيسية في المحدثات، منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا التي أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، فضلا عن الأوضاع في الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية عشية الاجتماع، إن وزيري خارجية البلدين، سيناقشان القضايا الراهنة في الأجندتين الدولية والإقليمية مع "التركيز على التسوية السورية في إطار عمل مناطق خفض التصعيد هناك بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن، فضلا عن الأوضاع في الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي".

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
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    هذا وتأتي زيارة وزير الخارجية الأردني لموسكو على خلفية الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة في المناطق السورية التي تحد إسرائيل والأردن.

    يشار إلى أن المناطق الجنوبية (الجنوبية الغربية) من سوريا، والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء، تلامس حدود إسرائيل والأردن، وهي جزء من منطقة خفض التصعيد التي تم إنشاؤها في تموز/يوليو 2017، بالاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.

    وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد صرح بأن سيناريو تحرير جنوب سوريا لم يتحدد بعد: إما حل سلمي أو عسكري.

    يذكر أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وتشهد هذه المنطقة منذ عدة أيام تجددا للقتال بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والمجموعات المسلحة من الجهة الأخرى.

    وأعلن الجيش السوري عن تمكن قواته من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية بينها بلدتا بصر الحرير ومليحة العطش، في ريف درعا الشرقي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, منطقة خفض تصعيد, الأزمة السورية, محادثات, الخارجية الأردنية, الخارجية الروسية, أيمن الصفدي, سيرغي لافروف, إسرائيل, سوريا, الأردن, روسيا
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