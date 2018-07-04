الحمروني: زين العابدين بن علي يعيش على هبة سعودية ويريد العودة إلى تونس (فيديو)

كشف القيادي السابق في حركة النهضة التونسية صابر الحمروني، عن تفاصيل جديدة حول ملابسات الأحداث التي عصفت بتونس عام 2011، وعن الوضع الذي يعيشه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية، بعد زيارتين قام بهما، بصفته ناشطا حقوقيا، للرئيس الأسبق وأسرته في جدة.

وقال الحمروني، في حلقة "قصارى القول" على قناة "RT"، "بن علي يعيش هو وزوجته وابنه بذلة عن طريق صدقة تقدمها له السعودية". وأضاف: "بن علي لا يملك أموالا وأن أصهاره جاحدون ولا يقدمون له أي مساعدة".

وأوضح أن بن علي ينكر جميع التهم الموجهة إليه ويريد العودة إلى تونس، مؤكداً أن بن علي فوجئ بمغادرة طائرته مطار جدة من دون إذنه، حيث كان ينوي العودة إلى تونس ، وأشار إلى أن ليلى بن علي هي من طالبت من زوجها مغادرة تونس خوفا على ابنها.

كما أكد القيادي السابق في حزب "النهضة" أن ما وصفها بالـ"مؤامرة الدولية" هي التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وكان صابر الحمروني التقى الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في مقر إقامته في مدينة جدة السعودية، الأسبوع الماضي، وخرج بتصريحات للمرة الأولى منذ إطاحته من الحكم إثر ثورة شعبية في عام 2011.