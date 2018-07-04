ثأرا للمختطفين...القوات العراقية توجه ضربة موجعة لـ"داعش"

حققت القوات العراقية، بتنسيق مع البيشمركة، وإسناد الطيران المحلي والدولي، اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز، أهدافا في عملية واسعة شرعت بها صباحا للقضاء على خلايا "داعش" الإرهابي، وتأمين طريق استراتيجي، شمالي بغداد.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، قائلا:

"بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة، قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع، والحشد الشعبي، وشرطة ديالى وصلاح الدين، وبتنسيق مع قوات البيشمركة، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف، تشرع بعملية واسعة لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى- كركوك".

وفي بيان آخر بثه المركز على لسان رسول، أيضاً حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أعلن فيه تمكن قوات الشرطة الاتحادية وضمن عملية "ثأر الشهداء " لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى، من قتل إرهابي وتدمر عجلة مفخخة.

© REUTERS / Umit Bektas القوات العراقية تلاحق "داعش" في مدينة مقدسة

وأضاف الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني، أن القوات دمرت 9 مضافات، وألقت القبض على 9 من المشتبه بهم، وتعثر على مركز طبابة وأخر لتدريب عناصر "داعش"، وعلى هاون عيار 120 ملم.

وشهد العراق أزمة، الأسبوع الماضي، بعد نجاح عناصر إرهابية باختطاف مجموعة من المواطنين من محافظتي كربلاء والأنبار، فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية، الأربعاء الماضي، العثور على جثث 8 من المختطفين أعدمهم تنظيم "داعش" على طريق ديالى كركوك، شمالي البلاد.

من جانبه، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس الخميس 28 يونيو/حزيران الماضي، قصف طيران التحالف لأهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي أسفرت عن مقتل مجموعة من قيادات التنظيم.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" في كانون الأول/ديسمبر الماضي.