الصفدي يأمل بأن تتمكن روسيا والأردن من تحديد الخطوات المشتركة للتسوية جنوبي سوريا

أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن أمله في أن تتمكن موسكو وعمان من تحديد الخطوات المشتركة للتسوية جنوبي سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال الصفدي، قبل لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "آمل أن نتمكن اليوم من مناقشة بعض الخطوات المحددة لحل الوضع في جنوب سوريا. إنه أمر صعب للغاية، نريد أن نجد حلاً للمشاكل التي تطورت هناك، لوقف معاناة الناس. آمل أن تكون محادثات اليوم بناءة".

وأضاف الصفدي: "أود أيضا أن أنقل تحيات ملك الأردن عبد الله الثاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين. وبالفعل، يشير الملك إلى أن علاقاتنا تتطور بشكل جيد، وتقوم في المقام الأول على الصدق والصداقة والانفتاح".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شدد، خلال لقائه رؤساء وأعضاء عدد من لجان الكونغرس الأمريكي، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، واحترام الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.

كما أفاد مصدر رسمي أردني، يوم الجمعة الماضي، أن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار في منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري سيفضي إلى "مصالحة" بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".