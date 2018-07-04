نيجيرفان بارزاني: كردستان مستعد للتنسيق مع بغداد لتصدير نفط كركوك عبر الإقليم

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز، أن حكومته مستعدة للتفاوض مع بغداد لتصدير نفط كركوك عبر الإقليم.

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي، إن "إقليم كردستان مستعد للتنسيق مع بغداد لتصدير نفط كركوك عبر الإقليم"، مضيفا: "من حق شعب كردستان الاطلاع على عملية بيع النفط"، وذلك وفقا لموقع "روداو" الكردي.

© AFP 2018 / SAFIN HAMED البارازاني: مبدأ الشراكة فاشل ولن نرجئ الاستفتاء على استقلالنا

وتابع بارزاني: "لدينا عدو مشترك مع بغداد وهو داعش ، ومستعدون للتعاون مع بغداد لمواجهة داعش في حميع المناطق"، مشدداً: "إننا نرفض استخدام أراضي إقليم كوردستان للهجوم على دول الجوار".

وتشهد الأزمة، التي اندلعت بين بغداد وإقليم كردستان منذ إجراء الأخير استفتاء الانفصال، في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، في الوقت الحالي انفراجاً وتحركات لحلول تحسم الخلافات القائمة.