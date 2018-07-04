الاتحاد الأوروبي يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية في جنوب سوريا

طالب الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الثلاثاء، بالوقف الفوري للأعمال العدائية إزاء التصعيد في جنوب سوريا، داعيا إلى احترام اتفاق خفض التصعيد، والسماح بعبور المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المتحدثة مايا كوتشيانتيتش إن "التصعيد الأخيرة للعنف في جنوب غرب سوريا، واستمرار الغارات التي يشنها النظام السوري وحلفائه أجبرت بالفعل 270 ألف مدني على الفرار من منازلهم، كما قٌتل ثلاثة من العاملين بالرعاية الصحية من اتحاد العاملين بالرعاية الطبية والإغاثة، إضافة إلى تردي حالة البنية الصحية، وتدمير بعض المنشآت الطبية".

وأضاف البيان: "مثل هذه الانتهاكات تعد خرقا واضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، كما أنها تقود أي تقدم في جنيف لاستئناف المحادثات السياسية بوساطة أممية".

وواصل البيان: "ندعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وإلى احترام اتفاق خفض التصعيد، والسماح الكامل بعبور المساعدات الإنسانية لكل السوريين الذين يحتاجونها".

يذكر أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وتشهد هذه المنطقة منذ عدة أيام تجددا للقتال بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والمجموعات المسلحة من الجهة الأخرى.

وأعلن الجيش السوري عن تمكن قواته من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية بينها بلدتا بصر الحرير ومليحة العطش، في ريف درعا الشرقي.