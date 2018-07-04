مجلس الوزراء العراقي يطالب المسؤولين بالحفاظ على هيبة الدولة

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز، بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن لقاءات المسؤولين بالمنظمات الدولية.

وطالب مجلس الوزراء المسؤولين الحكوميين بالتنسيق مع وزارة الخارجية حول "اللقاءات التي تجري بين المسؤولين في الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى العراق"، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأكدت وثيقة رسمية للمجلس مطالبته المسؤولين إعلان وزارة الخارجية بشأن ما يتفق عليه خلال انعقاد اللقاءات.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يستقبل وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) برئاسة مدير الوكالة السيد مارك غرين.



وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين العراق والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والدعم الاقتصادي وعودة النازحين وحماية الاقليات وتدريب الشرطة المحلية. pic.twitter.com/qDiVH8NEKB — PM Media Office (@IraqiPMO) July 3, 2018

وأوضحت الوثيقة أن الغاية من التوجيه "جاء عملا بالأعراف الدبلوماسية والسياقات البرتوكولية المعتمدة دوليا، وتلافيا للإحراجات مع الجهات من جهة، والبعثات العراقية في الخارج من جهة أخرى، فضلاعن المحافظة على هيبة الدولة".