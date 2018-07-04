القوات العراقية تشن "ثأر الشهداء" بتنسيق مع البيشمركة والتحالف الدولي

أعلنت القوات العراقية شن عملية "ثأر الشهداء" لتطهير المناطق الواقعة شرقي الطريق الرابطة بين محافظة ديالى وصلاح الدين، شمال البلاد، من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العميد يحيى رسول، في بيان "بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وشرطة ديالى وصلاح الدين، وبتنسيق مع قوات البشمركة، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش، وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تشرع بعملية واسعة لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى- كركوك".

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE الطيران العراقي يدمر أنفاقا لـ"داعش" في الجبال

وأضاف رسول: "قوات فرقة الرد السريع وضمن عملية ثأر الشهداء لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى — صلاح الدين، تتمكن من تحقيق أهدافها والتماس مع ساتر قوات البيشمركة ".

وكشف عن أن القوات عثرت "على 8 أحزمة ناسفة، وقاذفتين نوع بازوكة، ودمرت 8 مضافات، وفككت 21 عبوة ناسفة، وعثرت على عجلة حوضية لنقل الماء، وعجلتين دفع رباعي، وطهرت قرى آغا مشيت، وشيراوة، وبلكانة، والنهران، وبلكا".

ولفت الناطق باسم المركز الإعلامي لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية إلى أن "الشرطة الاتحادية وضمن عملية ثأر الشهداء، تمكنت من قتل إرهابي، وتدمير عجلة مفخخة، والعثور على هاون عيار 120 ملم، وتدمير 9 منازل لتجمع الإرهابيين، وألقت القبض على 9 من المشتبه بهم، وتعثر على مركز طبابة وآخر لتدريب عناصر داعش".

من جانبه، أعلنت قوات الحشد الشعبي مشاركته في عمليات تطهير شرق طريق ديالى- كركوك. ونقل بيان للحشد الشعبي عن قيادة العمليات المشتركة، أن "القطعات تواصل تقدمها وفق الأهداف المرسومة وبإسناد جوي من قبل الطيران الحربي العراقي".