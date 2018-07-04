أول تعليق من وزير الخارجية الأردني حول "صفقة القرن"

أصدر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز، أول تعليق أردني رسمي على ما يطلق عليه "صفقة القرن" التي تعدها الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط.

موسكو — سبوتنيك. وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "عندما يطرحها الأمريكان سنعطي رأينا حولها".

© Sputnik . Ilya Pitalev الصفدي: الأردن سيعمل مع روسيا بكل جهد لمحاصرة الأزمة السورية

وأعلن وزير الخارجية الأردني ، عقب محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في موسكو، أنهما بحثا القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر.

وأكد الوزير أن "الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام شامل هو قيام دولة فلسطينية على أراضي 67 وعاصمتها القدس الشرقية".