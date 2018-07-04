مصدر: المبعوث الأممي إلى اليمن يصف لقاءاته مع "الحوثيين" بالمثمرة

القاهرة —سبوتنيك. وأكد مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" أن غريفيث أجرى لقاءات مع قيادات بجماعة "أنصار الله" وحزب المؤتمر الشعبي العام، قبل مغادرته من مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/آذارعام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي الحوثيين، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضر موت.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)