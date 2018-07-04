مصدر: المبعوث الأممي إلى اليمن يصف لقاءاته مع "الحوثيين" بالمثمرة

غادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد زيارة استمرت 3 أيام.

القاهرة —سبوتنيك. وأكد مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" أن غريفيث أجرى لقاءات مع قيادات بجماعة "أنصار الله" وحزب المؤتمر الشعبي العام، قبل مغادرته من مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء.

© AFP 2018 / Nabil Hassan مصدر عسكري: قتل وأسر عدد من جنود التحالف العربي في اليمن

وأضاف المصدر "غريفيث قال إنه مطمئن بتلك اللقاءات المثمرة، وأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، بنتائج المحادثات التي أجراها في صنعاء وعدن".

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/آذارعام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي الحوثيين، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضر موت.