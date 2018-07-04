مستشارة بالخارجية اللبنانية: يمكن لروسيا القيام بدور مهم في تأمين عودة السوريين لبلادهم

اعتبرت مستشارة وزير الخارجية اللبناني لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس أن لروسيا دور مهم يمكن أن تقوم به في تأمين عودة النازحين السوريين المقيمين في لبنان، بالنظر إلى كونها لاعباً أساسياً في سوريا من خلال مساهمتها في إعادة الأمن والاستقرار والنهوض بهذا البلد.

بيروت- سبوتنيك. وفي حديث حصري لوكالة "سبوتنيك"، قالت بطرس: "لروسيا دور مهم يمكن أن تقوم به في عملية عودة النازحين، والرئيس اللبناني ميشال عون عبّر خلال لقاءاته بالمسؤولين الروس عن التفهم الروسي للموقف اللبناني ودعمه".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الرئيس اللبناني: عودة اللاجئين السوريين تتم بإرادتهم

وأضافت: "روسيا لاعب أساسي في سوريا من خلال المساهمة في إعادة الأمن والاستقرار والنهوض بهذا البلد نحو مرحلة جديدة من الإعمار والمصالحات وعودة النازحين بكرامة إلى وطنهم، وهي عضو فاعل في مجلس الأمن الدولي الذي أصدر القرار 2254 القاضي بالعودة الآمنة، وهي من الدول الضامنة لاتفاق أستانا كذلك"

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، يوم الجمعة، أن اللاجئين السوريين يعودون بشكل طوعي إلى بلادهم.

ونقل بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية عن عون، قوله، خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت: "عودة النازحين تتم بملء إرادتهم ولا صحة للحديث عن ضغوط عليهم".