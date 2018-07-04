مستشارة وزير الخارجية اللبناني: خطة باسيل تسهل تحديد النزوح الإنساني من الاقتصادي

بيروت — سبوتنيك. وقالت بطرس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إقرار خطة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل واقتراحه الرامي إلى تقسيم النازحين إلى فئات يسهل تحديد النزوح الإنساني من النزوح الاقتصادي، ويؤمن جدولة العودة المتدرجة".
وأوضحت بطرس: "أكثر من 96 بالمئة من النازحين عبروا عن رغبتهم في العودة، وهذا مؤشر إلى بداية واعدة".
يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، يوم الجمعة، أن اللاجئين السوريين يعودون بشكل طوعي إلى بلادهم.
ونقل بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية عن عون، قوله، خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت: "عودة النازحين تتم بملء إرادتهم ولا صحة للحديث عن ضغوط عليهم".
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