مستشارة وزير الخارجية اللبناني: خطة باسيل تسهل تحديد النزوح الإنساني من الاقتصادي

اعتبرت مستشارة وزير الخارجية اللبناني لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس أن خطة تقسيم النازحين إلى فئات تسهل تحديد النزوح الإنساني من النزوح الاقتصادي وتؤمن جدولة العودة المتدرجة.

بيروت — سبوتنيك. وقالت بطرس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إقرار خطة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل واقتراحه الرامي إلى تقسيم النازحين إلى فئات يسهل تحديد النزوح الإنساني من النزوح الاقتصادي، ويؤمن جدولة العودة المتدرجة".

© AP Photo / KIN CHEUNG صيف حار في لبنان مع انطلاق المهرجانات الدولية والمحلية

وأضافت بطرس: "بعد 7 سنوات من الأزمة السورية، وجد النازحون السوريون في لبنان أن الظروف في سوريا في طور التحسّن، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار العودة الطوعية، لا سيّما أن واقع لبنان الدستوري لا يسمح بالتوطين، كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير ملائمة لحياة كريمة".

وأوضحت بطرس: "أكثر من 96 بالمئة من النازحين عبروا عن رغبتهم في العودة، وهذا مؤشر إلى بداية واعدة".

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، يوم الجمعة، أن اللاجئين السوريين يعودون بشكل طوعي إلى بلادهم.

ونقل بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية عن عون، قوله، خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت: "عودة النازحين تتم بملء إرادتهم ولا صحة للحديث عن ضغوط عليهم".