قطر... اجتماع عسكري مع أمريكا وصدور قرارات تجاه 7 دول

اجتمع اللواء الركن محمد بن علي الغانم، قائد القوات البرية الأميرية القطرية، مع اللواء ديفيد هيل نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات وسبل تطويرها وتعزيزها.

© Sputnik . Abdoulkader Khadj قطر توجه دعوة جديدة للمجتمع الدولي بشأن "دول المقاطعة"

وفي سياق آخر، ترأس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

وبحسب ما أعلنه الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، فقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل من اشتراطات تأشيرة الدخول بين قطر وأوكرانيا.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بين قطر والهند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومشروعي اتفاقيتين بين قطر ودولتي طاجيكستان وأذربيجان بشأن تنظيم استخدام عمال الدولتين في قطر.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الرياضة بين قطر ومنغوليا، ومشروع مذكرة للتعاون في مجال معالجة النفايات بين قطر واليابان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين قطر والسلفادور.