أعلى محكمة في مصر تصدر قرارا بشأن مرسي وأبو تريكة

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، 4 يوليو/تموز، قبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية، "أن محكمة النقض، (أعلى محكمة في مصر) قضت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين قبول طعن لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، و1536 آخرين، وإلغاء إدراجهم علي قوائم الإرهاب وإعادة نظر إدراجهم أمام دائرة جنائية مغايرة".

© AFP 2018 / أبو تريكة يعود إلى مصر خلال أيام

وتقدم 1254 شخصا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم في تلك القائمة، من بينهم اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة.

وشملت المدرجين على قائمة الإرهاب رجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبناؤه، ومحمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبناؤهما، وخيرت الشاطر وأبناؤه، وسعد الكتاتني وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.