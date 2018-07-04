تسجيل
17:03 04 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    علم المغرب

    مغاربة: على الملك العفو عن نشطاء حراك الريف وقطع الطريق على المزايدات السياسية

    © flickr.com/ Marek Kubica
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ما بين القبول والرفض، استقبل مغاربة مقترح برلماني، بالعفو العام عن كل المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالاحتجاج المجتمعي، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وحتى يوليو/تموز الجاري.

    بعد أيام قليلة من الأحكام القضائية التي وصفت بـ"القاسية" في حق نشطاء حراك الريف بمنطقة الحسيمة بالمغرب، قدم البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، في 29 يونيو/حزيران الماضي، مقترح قانون للعفو العام على كل المحكوم عليهم بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترفع مطالب تهدف إلى تحسين معيشة السكان، وتأمين حقوقهم الجماعية، في مناطق متعددة من البلاد، في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى الوقت الراهن.

    برر النائبان مقترحهم بوجود اعتراف من المسؤولين بالمغرب وعلى رأسهم بالملك بوجود تقصير في إدارة شؤون المواطنين، وضربا المثل بما شهدته منطقة الحسيمة، شمال المغرب في الشهور الأخيرة، موضحين أن الملك محمد السادس أقر بوجود  فشل في المشروع التنموي الخاص بالمنطقة الذي خرجت ضده الاحتجاجات، لكن الدولة وبعد تحديد المسؤوليات في ما وقع، بدلا من إقفال الملف سياسيا بإطلاق سراح من اعتقلوا على خلفية الاحتجاج من أجل تلك المطالب، قامت بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية، بإصدار أحكام قضائية بلغت في مجموعها 308 سنة، في حق نشطاء ريف الحسيمة المطالبين بعيش كريم، وهو ما يتعارض مع مصالح المعتقلين وعائلاتهم والمنطقة التي ينتمون إليها، فضلا عن تعارضه مع المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، وتسببه في زيادة  الاحتقان وانعدام الثقة بين المواطنين والدولة والمؤسسات.

    مقترح نائبي اليسار المغربي أثار جدلا سياسيا وقانونيا، فاعتبره البعض مخرجا سياسيا وقانونيا ملائما للخروج من الأزمة التي خلفتها الأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف التي انتقدتها غالبية المنظمات الحقوقية الدولية، ووصفتها بـ"الظالمة"، فيما اعتبره آخرون محاولة للقفز على صلاحيات الملك في العفو الخاص عمن يشاء، وتعريض البلاد للخطر بإلغاء عقوبة جرائم مهمة، لتحقيق مكاسب سياسية.

    من جانبه كشف أستاذ القانون الدستوري المغربي، رشيد لزرق الأبعاد السياسية والقانونية للمقترح، موضحا لـ"سبوتنيك" أنه بموجب الدستور المغربي الصادر عام 2011، هناك فرق  بين العفو الملكي و العفو التشريعي؛ فالملك له حق العفو الخاص، باعتباره رئيس الدولة و حق العفو العام باعتباره الممثل الاسمى للأمة، ويكون إما بإسقاط العقوبة كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف منها.

    أما العفو التشريعي الذي طالب به النائبان، فالهدف منه محو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال المجرمة أصلاً، ويصدر بقانون من السلطة التشريعية، ويشمل جريمة أو عدداً من الجرائم.

    وأضاف لزرق إن الهدف من قانون العفو الذي يصدر من البرلمان هو إسقاط عقوبة بعض الجرائم التي ارتكبت في ظروف سيئة غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الاضطراب السياسي، أو الجرائم السياسية والجرائم ضد السلم المجتمعي، وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، مشيرا إلى أن هذا النوع من العفو يستفيد منه جميع المشاركين في الجرائم التي شملها العفو، ويسري  بأثر رجعي بمحو الصفة الجرمية عن الفعل منذ تاريخ ارتكابه.

    وقال الخبير الدستوري إنه بتطبيق تلك القاعدة على المحكوم عليهم بسبب حراك الريف مثلا، سنجد أن صدور قانون من مجلس النواب المغربي بالعفو العام، يزيل الصفة الجنائية كليا عن الجرائم التي وجهت لنشطاء الحسيمة، المتمثلة في تهديد سلامة واستقرار الدولة ومحاولة القتل العمد، وعرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور، و إيقاد النار عمدا، والقيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة، مشددا على أن تلك الجرائم منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

    واعتبر لزرق أن الحل الأمثل للتعامل مع أزمة الأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء الحسيمة تتمثل في الاستئناف على تلك الأحكام أمام الجهة القضائية الأعلى، أو المطالبة بعفو ملكي خاص بنشطاء حراك ريف الحسيمة فقط.

    على الجانب الآخر اعتبر أستاذ العلوم السياسية المغربي عمر احرشان أن العفو التشريعي هو حل جيد لأزمة نشطاء حراك الريف، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يترتب عليه إلغاء تجريم الأفعال المجرمة.

    مضيفا أن المشكلة تكمن بحسب احرشان في كون مقترح نائبي اليسار متسرع وهدفه المزايدة والشو السياسي، لأن نائبي اليسار لم ينسقوا مع الأحزاب الأخرى داخل البرلمان لدعم المقترح قبل تقديمه. 

    انظر أيضا:

    المغرب: لا بديل عن المسار الأممي في قضية الصحراء والحل في يد الجزائر
    المغرب: بعد أحكام وصفت بـ"القاسية"... هكذا رد قادة "حراك الريف"
    وزير الخارجية الصحراوي: المغرب يصر على تحييد الدور الأفريقي في حل النزاع في الصحراء
    المغرب... الإرهاب تراجع والنساء لعبن دورا كبيرا في تجنيد الشباب
    نانسي عجرم ترد على اتهامها بالغرور في المغرب بعد هذا التصرف (فيديو)
    المغرب: السجن 20 عاما لزعيم احتجاجات الحراك الشعبي في منطقة الريف
    المغرب... حكم بالسجن 20 عاما على زعيم احتجاجات الحراك الشعبي
    الحراك الثوري يرحب بدعوات الحوار الجنوبي باليمن
    رئيس اليمن يعين أحد مؤسسي "الحراك الجنوبي" قائدا للشرطة العسكرية
    الكلمات الدلالية:
    الحراك الجنوبي, أخبار, أخبار المغرب, الديوان الملكي المغربي, الحكومة المغربية, ناصر الزفزافي, الملك محمد السادس, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة قبل نهائي 1/8 من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، قبل مباراة بلجيكا واليابان
    أعمال فنية غير متوقعة تربط بين الفن وكرة القدم
    اشتعال الخلافات الإسرائيلية الداخلية حول قانون التجنيد
    حريديم، حريديم... هيا إلى التجنيد!
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك