أبو تريكة يعلق على إلغاء إدراجه من "قوائم الإرهاب"... وهذا الشخص أكثر المتأثرين بالقرار

علق لاعب كرة القدم المصري، محمد أبو تريكة، على قبول الطعن المقدم منه وآخرين، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم في قوائم الإرهاب.

وقال لاعب المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق "مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح، قلبي يسع ويعفو عن الجميع".

وفي إشارة إلى أكثر المتأثرين بحكم إدراجه في قوائم الإرهاب، أضاف أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ولكن اكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي فهو كان أكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبي. مصر نحبك بل نعشقك أنت الروح والقلب".

مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح قلبي يسع ويعفو عن الجميع ولكن اكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي فهو كان اكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبي. مصر نحبك بل نعشقك انت الروح والقلب 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 4, 2018

وكانت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، 4 يوليو/تموز، قررت قبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية، "أن محكمة النقض، (أعلى محكمة في مصر) قضت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين قبول طعن لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، و1536 آخرين، وإلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب وإعادة نظر إدراجهم أمام دائرة جنائية مغايرة".

وشملت المدرجين على قائمة الإرهاب رجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبناؤه، ومحمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبناؤهما، وخيرت الشاطر وأبناؤه، وسعد الكتاتني وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.