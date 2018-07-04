التحالف يمنح تصريحين لسفن متجهة للموانئ اليمنية

قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، إن التحالف أصدر تصريحين لسفن متوجهه للموانئ اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها حاويات.

وأضاف المالكي في اتصال مع سبوتنيك اليوم الأربعاء، 04 يوليو/تموز، 2018، أن "المليشيا الحوثية تحتجز السفينة G Muse بميناء الحديدة والسفينة Volante تدخل الميناء بعد ٤٠ يوم من الاحتجاز".

وأكد المالكي، أن عدد ٥ سفن تتواجد بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها وعدد ٥ سفن أخرى بالانتظار للدخول، كما تتواجد سفينة بميناء الصليف تقوم حاليا بتفريغ حمولتها من القمح.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.