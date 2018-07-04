رئيس الأركان الأردني: سلاحنا لا يمكن أن يتوجه نحو أي نازح والحدود تبقى مغلقة أمام اللاجئين

عمان- سبوتنيك. وقال الفريحات في نشرة رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء "مصلحة الأردن بما يخص الجنوب السوري أن تصل الأمور إلى الحل السلمي الذي يجنب المنطقة مزيدا من العنف والتهجير".
وأضاف الفريحات "نتعامل مع كافة الخيارات حول أولوياتها بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، ولنا دور كبير جدا في الأزمة الماضية، ونتحسب لكل خطر أو محاولة للمندسين الذين يستغلون مثل هذه الظروف وخصوصا ظروف النازحين".
وجاءت تصريحات الفريحات خلال لقائه وفدا من البرلمانيات الأردنيات، تناول فيه مجمل ما يجري على الحدود سواء الشمالية والشرقية.
وأدى تجدد المعارك في جنوب سوريا، إلى نزوح نحو 270 ألف سوري حتى الآن، حسب أرقام الأمم المتحدة.
ويرفض الأردن استقبال لاجئين سوريين جدد على أرضه، حيث يستضيف ما يزيد عن 600 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة القائمة في سوريا عام 2011.
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