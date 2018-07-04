وزير مصري: ثورة يونيو دمرت مخطط داعمي الإرهاب ضد مصر

قال وزير شؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان، إن ثورة 30 يونيو/حزيران، قلبت موازين القوى في المنطقة، ودمرت المخطط الذي كان ينتوى تنفيذه على أرض مصر ودول مجاورة.

وأضاف مروان، في حواره مع "سبوتنيك"، إن الدول الداعمة للإرهاب بدأت تصدر لمصر ما يستنزفها ماديا، وحاولوا استقطاع أي أرض ليعلنوا سيطرتهم عليها وإعلان دولتهم المزعومة، ولكنهم نسوا أن مصر وشعبها وجيشها غير أي بلد آخر، فاستطعنا أن نقضي بنسبة أكثر من 90% على الإرهاب.

© AFP 2018 / ALEXEI DRUZHININ وزير الشؤون البرلمانية المصري: العلاقات مع روسيا قديمة.. وتتطور

وتابع: "نحن لم نشهد أو نسمع منذ فترة كبيرة عن أي أعمال إرهابية في مصر، نتيجة جهود الجيش والشرطة في سيناء، الذين حاصروا الإرهابيين وواجهوهم ببسالة، ويقومون الآن بتطهير كل شبر على الأرض، وقطعوا كل وسائل الإمداد للإرهابيين. وقريبا جدا سنعلن القضاء على الإرهاب نهائيا من على أرض سيناء".

وأكد الوزير المصري أن "دعوات مصر، لكشف وفضح الدول التي تمول وتدعم الإرهاب ومحاصرتها، أتت بنتائج إيجابية، لذلك نرى أن دولة مثل قطر تتنصل من مساعدتها للإرهاب، ومن يساعدون الإرهابيين الأن يفعلون ذلك في الخفاء، ويحاولون الابتعاد تماما عن الصورة، وهو ما يؤدي إلى أن تدفق الأموال والسلاح لم يعد كما كان"، حسب قوله.

وقال: "لدينا دولة مثل ليبيا، حاول داعمو الإرهاب أن يجدوا موطئ قدم هناك لكي يخترقوا مصر، ولكن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أحرز نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب هناك، بمعاونة الجيش المصري على الحدود".

وطالب الوزير المصري بضرورة أن يشعر الجميع بمسؤولية تجاه أبطال الجيش والشرطة، الذين يواجهون الإرهاب ويضحون بأرواحهم أو يفقدون جزءا من جسدهم من أجل حمايتنا، وذلك بالتكريم اللائق لهم، وتخليد ذكرى هؤلاء الأبطال.