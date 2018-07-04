الأردن والكويت يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة

بحث رئيس هيئة الأركان الأردني محمود فريحات مع وفد عسكري كويتي سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

عمّان- سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء "استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة محمود فريحات، في مكتبه بالقيادة العامة وفدا عسكريا كويتيا برئاسة معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن علي عبد الهادي الشنفا، والوفد المرافق له".

© AFP 2018 / Khalil Mazraawi الجيش الأردني يرسل مساعدات إلى السوريين المتضررين في الداخل السوري

وبحث الجانبان "سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين"، بحسب النشرة الرسمية.​

وكان الجانبان الأردني والكويتي وقعا عام 2016 اتفاقية تعاون عسكري تجدد سنويا.

وفي آذار/ مارس الماضي، وقع رئيسا الأركان في البلدين محضر الاجتماع الثالث عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون العسكري الأردني- الكويتي.