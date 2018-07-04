"أنصار الله": زوارق حربية إماراتية تعتدي على الصيادين قبالة الحديدة

قال مصدر في جماعة "أنصار الله"، إن زوارق حربية إماراتية، قامت بالاعتداء على مجموعة من الصيادين اليمنيين قبالة سواحل الحديدة بالساحل الغربي.

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 4 يونيو / تموز، أن زوارق حربية إماراتية قامت بالتضييق على الصيادين اليمنيين والاعتداء عليهم بالقرب من جزيرة حنيش وزقر وجبل الملح قبالة التحيتا بالحديدة.

وتابع المصدر، أن "عمليات الاعتداء على الصيادين ومضايقتهم لا تتم فقط عن طريق الزوارق الحربية بل وأيضا عن طريق طيران الأباتشي الذي يكثف من عمليات التمشيط معيقا الصيادين ومشددا من الخناق عليهم".

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 مارس/آذار عام 2015 بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.