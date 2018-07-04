اتفاق جديد بين دمشق والأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وخدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، لمساعدة الجانب السوري في نزع الألغام للحفاظ على سلامة المدنيين.

دمشق — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تم في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية العربية السورية وخدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام.

© REUTERS / OMAR SANADIKI العسكريون الروس يجرون مفاوضات مع المعارضة المستعدة للتسوية السياسية بجنوب سوريا

وأشارت الوكالة الى أنه "وقع مذكرة التفاهم من الجانب السوري الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وعن خدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام السيدة اغنس ماركايلو رئيسة مكتب الأمم المتحدة لنزع الألغام".

وأجرى الجانبان، بحسب الوكالة، مباحثات تناولا فيها تطبيق أحكام مذكرة التفاهم من خلال التعاون بين الجمهورية العربية السورية ووحدة نزع الألغام التابعة للأمم المتحدة.