المشاط وحبتور يناقشان مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن

قال مصدر في جماعة "أنصار الله"، إن رئيس المجلس السياسي، مهدي المشاط، التقى عبد العزيز حبتور، رئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ، وتطرق اللقاء لتطورات الأوضاع العسكرية، وبشكل خاص في الساحل الغربي، وعودة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إلى صنعاء.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم، الأربعاء 4 يوليو/تموز، أن اللقاء تناول مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، والجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وكذلك الجوانب المتصلة بالمسار السياسي.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH مصدر: المبعوث الأممي إلى اليمن يصف لقاءاته مع "الحوثيين" بالمثمرة

وتابع المصدر، كذلك تم مناقشة أداء حكومة الإنقاذ الوطني، في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار، والجهود المبذولة للتغلب على التحديات الراهنة، بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان.

وأضاف المصدر، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى أكد على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، لتحسين مستوى الأداء الخدمي والتنموي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 ألف مدنيا، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/آذارعام 2015، بعمليات جوية وبرية، دعما لهادي ضد مسلحي الحوثيين، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة، صنعاء، وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية، مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد، كحضر موت.