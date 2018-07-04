وزير الخارجية اليمنى يؤكد موقف الحكومة الداعي لانسحاب "الحوثيين" من الحديدة

قال وزير الخارجية اليمني، خالد حسين اليماني، إن موقف الحكومة ثابت بشأن ضرورة انسحاب أنصار الله "الحوثيين" من مدينة الحديدة، حفاظا على حياة المدنيين والبنية التحتية وما تبقى من مؤسسات الدولة.

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء اليماني، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم، الأربعاء، 4 يوليو/ تموز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن.

وأكد اليماني على موقف الحكومة والتحالف العربي الداعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، من أجل التوصل لاتفاق يقضي بانسحاب الحوثيين من الحديدة

وتابع اليماني: "جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية أن تركز جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص على وضع ألا ‏تسبق الإجراءات الأمنية والعسكرية أي ترتيبات سياسية ضمن الاتفاق الشامل للتسوية السياسية؛ بغية إنهاء ما وصفه بـ(الانقلاب الحوثي)، وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد".

وغادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، العاصمة اليمنية، صنعاء، بعد زيارة استمرت 3 أيام، عقد خلالها اجتماعات مع قيادات "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي العام، وصفها بـ"الإيجابية والبناءة".

من جانبه، شدد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، المهندس هشام شرف عبد الله، على ضرورة إيجاد الظروف المواتية والمشجعة لجهود التسوية السياسية، أهمها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب الموظفين.

وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة، حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية إلى حل الصراع القائم.

وجرت محاولات كثيرة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار، منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها باءت بالفشل.