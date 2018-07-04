الخارجية الروسية: فرشينين يبحث مع السفير الإسرائيلي الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش اليوم الأربعاء، مع السفير الإسرائيلي في موسكو، غاري كورين، الوضع في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول جدول الأعمال الواسع، بما في ذلك الوضع الحالي في سوريا وحولها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الراهنة في العلاقات الروسية الإسرائيلية".

© Sputnik . Michael Voskresensky الخارجية الروسية تتطلع لحضور جميع أطراف الحوار "لقاء سوتشي" حول سوريا

وعقد الاجتماع عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، والتي من المتوقع أن تتم في 11 تموز/ يوليو. ومن المقرر إجراء محادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وستكون هذه الزيارة الثالثة لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى روسيا، منذ بداية العام. الموضوع الرئيسي لمحادثات نتنياهو، مع القيادة الروسية، الوضع في سوريا ومشكلة الوجود العسكري الإيراني في هذا البلد.