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22:31 04 يوليو/ تموز 2018
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    الجيش الليبي

    الجيش الليبي يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الهجوم على منطقة الهلال النفطي

    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    العالم العربي
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    طالب الجيش الليبي، اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز الجاري، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الهجوم على منطقة الهلال النفطي، مشددا على احترامه للعقود الدولية المبرمة بشأن صادرات النفط، فيما يعد رفضا للنداءات الدولية لتسليم حقول النفط في شرق ليبيا إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

    بنغازي — سبوتنيك. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان، أن "القيادة العامة للجيش الليبي تأكد على احترام وتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي وفي مقدمتها تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي"،

    الجيش الليبي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
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    وأشار البيان إلى أهمية "تشكيل لجنة تقصى حقائق مشتركة محلية ودولية تتولى التحقيق بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي هاجمت الهلال النفطي على مدى السنوات الماضية وكيفية إدارة وتوزيع عائدات النفط خلال تلك الفترة وميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها حتى هذا اليوم".

    وأكد البيان إلى "عدم اعتراض القوات المسلحة على الاتفاقيات والعقود الدولية المبرمة بشأن صادرات النفط"، مشيرة إلى "استمرار القوات المسلحة في الدفاع على المنشآت النفطية".

    وأوضح البيان "الالتزام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمخرجات مؤتمر باريس والمضي قدما في دعم العملية السياسية حتى اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام".

    وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، طالبوا الجيش الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر بتسليم الموانئ الموجودة في الشرق إلى المؤسسة الوطنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

    وكان الجيش الوطني الليبي سمح في السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، المعترف بها دوليا في طرابلس بإدارة الموانئ، وهو ما عزز إنتاج البلاد من الخام، ولكن بعد أن تعرض ميناء رأس لانوف وميناء السدرة لهجوم في الشهر الماضي، قال إن إيرادات النفط التي تُدفع للبنك المركزي في طرابلس تستخدم لتمويل منافسيه.

    وأحبطت قرارات من مجلس الأمن الدولي محاولات في السابق من فصائل في الشرق لبيع النفط بشكل مستقل عن طرابلس.

     

     

    انظر أيضا:

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