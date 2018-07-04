"أنصار الله": استعدنا مواقع في تعز ومقتل 16 من قوات هادي

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، "بأن مسلحي أنصار الله شنوا، اليوم، الأربعاء، هجوما واسعا بغطاء مدفعي على مواقع لقوات الرئيس هادي في مديرية مقبنة، غرب تعز".
يذكر أن قوات الرئيس هادي سيطرت منتصف يونيو/حزيران الفائت على مواقع عسيلة ودار قاسم والنوبة ومنطقة الحجر في جبهة العبدلة بهجوم واسع، أوقع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تفعيل محور تعز في إطار العمليات العسكرية بين القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي وجماعة "أنصار الله "، بعد هدوء نسبي في محور الساحل في محافظة الحديدة، وتزامنا مع تصريحات من قيادات التحالف العربي بإيقاف مؤقت للعمليات العسكرية في مدينه الحديدة؛ لإعطاء فرصة لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى تجنيب المدينة والميناء مآلات الحرب والدمار.
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