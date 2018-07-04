"أنصار الله": استعدنا مواقع في تعز ومقتل 16 من قوات هادي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم، الأربعاء، استعادتها لمواقع في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، خلال معارك مع قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، وأنها قتلت وأصابت ستة عشر جنديا.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، "بأن مسلحي أنصار الله شنوا، اليوم، الأربعاء، هجوما واسعا بغطاء مدفعي على مواقع لقوات الرئيس هادي في مديرية مقبنة، غرب تعز".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD "أنصار الله": زوارق حربية إماراتية تعتدي على الصيادين قبالة الحديدة

وأكد المصدر "أن هجوم أنصار الله أسفر عن سيطرتهم على تبة عسيلة والدار الشرقي في مقبنة، عقب معارك أوقعت 16 قتيلا وجريحا من قوات هادي، وأُعطبت خلالها آلية عسكرية".

يذكر أن قوات الرئيس هادي سيطرت منتصف يونيو/حزيران الفائت على مواقع عسيلة ودار قاسم والنوبة ومنطقة الحجر في جبهة العبدلة بهجوم واسع، أوقع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تفعيل محور تعز في إطار العمليات العسكرية بين القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي وجماعة "أنصار الله "، بعد هدوء نسبي في محور الساحل في محافظة الحديدة، وتزامنا مع تصريحات من قيادات التحالف العربي بإيقاف مؤقت للعمليات العسكرية في مدينه الحديدة؛ لإعطاء فرصة لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى تجنيب المدينة والميناء مآلات الحرب والدمار.