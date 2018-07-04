توجيه عاجل من الإمارات بشأن اليمن

تنفيذا لتوجيهات، خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبمتابعة محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غادر 74 من الجرحى اليمنيين إلى الهند لتلقي العلاج في مستشفياتها على نفقة الإمارات.

ووفقا لما ذكرته وكالة "وام" الرسمية، "يعاني الجرحى من إصابات نتيجة اعتداءات مليشيا الحوثي الإيرانية. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الإماراتية بالشعب اليمني، ورفع المعاناة عنه، وتحسين ظروفه الإنسانية، ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة ضده، من قبل المليشيا التابعة لإيران".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان يعلن عن اتفاق جديد مع الإمارات و"خطط مشتركة"

وشددت الوكالة على أن المبادرة "تعكس ما يربط الشعبين، الإماراتي واليمني، من علاقات وثيقة، وتمثل امتدادا للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة؛ للحد من معاناة الأشقاء".

وأشارت الوكالة إلى أن الجرحى اليمنيون ثمنوا مواقف دولة الإمارات وقيادتها وشعبها "تجاه هذه اللفتة الإنسانية، التي أكدوا أنها ليست بالغريبة عن رئيس الدولة ولا على أهل الإمارات".

وكانت دولة الإمارات قد قدمت عدة مبادرات، تضمنت التكفل بعلاج 1500 من الجرحى اليمنيين في المملكة الأردنية والسودان والهند، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وسيرت الإمارات العديد من القوافل الطبية والإغاثية، دعما للشعب اليمني، كما يعمل البرنامج الإنساني والإغاثي الإماراتي على توفير الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية؛ لتحسين الظروف الإنسانية والصحية لليمنيين، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية.