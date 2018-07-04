تسجيل
22:31 04 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    قوات المقاومة حزب الله ترفع أعلام لبنان وسوريا في منطقة القلمون، سوريا 28 أغسطس/ آب 2017

    "سبوتنيك" تكشف آلية عمل "حزب الله" لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

    © AP Photo / Syrian Central Military Media
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    بعد أن أعلن أمين عام حزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، عن نية الحزب تشكيل لجنة لمساعدة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، تتحضر "لجنة ملف النازحين السوريين في حزب الله" للنزول على الأرض، وإفتتاح مكاتبها، للمباشرة بتسجيل أسماء السوريين، وإعداد القوائم، بهدف البدء في إعادة اللاجئين إلى أراضيهم آمنين.

    وكشف مسؤول "ملف النازحين السوريين في حزب الله" النائب السابق، نوار الساحلي، لـ"سبوتنيك" عن آلية عمل اللجنة، وتتعلق بإعادة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان الذين يرغبون بالعودة الطوعية إلى بلادهم.

    وقال الساحلي:

    هناك 4 مراكز في الجنوب، ومركز في بيروت، و4 مراكز في البقاع، وهذه المراكز ستكون البداية التي سنبدأ بها العمل، سيأتي النازح السوري إلى المركز، ويملأ إستمارة، وهذه الإستمارات ستجمع وسترسل إلى المعنيين في سوريا، ومن ثم نتصل بالأمن العام اللبناني، ونحضر للعودة كلما أصبح لدينا مجموعة معينة من النازحين، وسنؤمن لهم العودة الآمنة والسليمة إلى بلادهم في سوريا.

    مفاعل نووي إسرائيلي ناحال سوريك
    © AP Photo / STR
    إسرائيل تحصن مفاعلاتها النووية خشية ضربات محتملة من "حزب الله"
    وأشار إلى أن "هناك تنسيقا بين حزب الله والدولة السورية، ورغبة من الدولة السورية في هذه الآلية، وتنسيق مع الأمن العام اللبناني الذي لعب دورا كبيرا، في المرحلة السابقة، وسيبقى يلعب الدور نفسه".

    وحول عدد النازحين السوريين الذين سيعودون إلى سوريا، قال الساحلي:" لا نستطيع التكهن، الأيام سوف تظهر لنا عددهم، ونسمع كلاما كثيرا، وأن الكثيرين منهم يريد العودة، سنرى في الأيام والأسابيع المقبلة عن عددهم، وربما نقوم بإرسال أشخاص معنيين إلى المخيمات لدراسة أوضاع بعض النازحين، ودراسة كيفية تسوية أوضاعهم في سوريا، أيضا".

    وحول إمكانية إعتراض أحد الفرقاء السياسيين على خطوة "حزب الله"، قال الساحلي:

    حتى هذه اللحظة، لم نسمع إعتراضا، نحن نقوم بعمل تطوعي، واعتبرنا أنه من واجبنا مساعدة السوريين للعودة إلى بلادهم؛ لأنه للأسف حتى هذه اللحظة الحكومة اللبنانية متلكئة عن القيام بواجبها.

    وأكد أن "إحدى الأمور الأساسية التي دفعتنا وشجعتنا لإتخاذ زمام المبادرة بهذا الموضوع هو العبء الاقتصادي والعبء على البنى التحتية وعلى فرص العمل، وهذا العمل نقوم به لمصلحة اللبنانيين أولا، قبل أي شيء، مع محبتنا للأخوة السوريين الذين يعتبرون أنفسهم في بلدهم، ولكن من الأفضل أن يعودوا إلى بلدهم الأم؛ لكي يريحوا لبنان الذي أصبح يعاني الكثير من المشاكل".

    وتمنى الساحلي على الجميع المساعدة في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه على المؤسسات الدولية أن تقوم بواجباتها وأن تشجع السوريين على العودة إلى بلادهم، وليس العكس.

    وحول نية المجتمع الدولي توطين النازحين السوريين في لبنان، قال الساحلي:"نحن ضد هذا الموضوع ونتمنى أن لا يكون صحيحا، ولكن بطبيعة الحال نرى وكأن المجتمع الدولي لا يشجع عودة السوريين إلى ديارهم، ربما لأسباب سياسية، وغير أسباب، ونتمنى أن لا تكون صحيحا".

    وكانت وزارة الخارجية السورية قد دعت المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد إلى العودة إلى وطنهم.

    انظر أيضا:

    موقع عبري: إسرائيل تتخوف من تغيير حزب الله لقواعد اللعبة على حدودها
    صحيفة: رسالة "حرب وتحذير" من "حزب الله" إلى إسرائيل عبر فرنسا
    "حزب الله" يبث فيديو جديدا عن حرب لبنان الثانية 2006
    مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله من الدخول في حرب مع بلاده
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, حزب الله, اللاجئين, سوريا, سوريا, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة قبل نهائي 1/8 من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، قبل مباراة بلجيكا واليابان
    أعمال فنية غير متوقعة تربط بين الفن وكرة القدم
    اشتعال الخلافات الإسرائيلية الداخلية حول قانون التجنيد
    حريديم، حريديم... هيا إلى التجنيد!
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك