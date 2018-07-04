في ثاني زيارة منذ المقاطعة... تميم يلتقي ماكرون في فرنسا

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، سيزور فرنسا، يوم غد، الخميس، بصحبة وفد رسمي، للقاء الرئيس، إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان مقتضب نقلته وكالة (قنا)، أن تميم سيبحث مع الرئيس الفرنسي ماكرون آفاق التعاون الثنائي الوثيق بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وعدة قضايا إقليمية ودولية.

وأضاف البيان أن الأمير تميم سيلتقي عددا من كبار المسؤولين الفرنسيين، وسيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات في عدة مجالات.

أمير البلاد المفدى يبدأ زيارة رسمية لفرنسا غدا /الخميس/ يبحث سموه خلالها مع فخامة الرئيس الفرنسي، آفاق التعاون الثنائي الوثيق بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وعدة قضايا إقليمية ودولية. pic.twitter.com/5Um5VYGm20 — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 4, 2018

ولم يتحدث البيان الذي نشرته الوكالة عن أي تفاصيل بشأن الموضوعات التي سيناقشها الطرفين، أو الاتفاقيات التي سيتم توقيعها.

يذكر أن هذه الزيارة ستكون ثاني زيارات الأمير تميم إلى فرنسا، منذ أن قررت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر بدعوى دعمها "الإرهاب"، على حد زعمهم.