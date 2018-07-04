وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجراحه برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

توفي مساء، اليوم، الأربعاء، فتى فلسطيني، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته بـ"مسيرة العودة" قرب السياج الحدودي شرق غزة.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa صحيفة عبرية: الوضع على حدود غزة "أحمر قاتم"

رام الله — سبوتنيك . وقال مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة، مساء اليوم، الأربعاء، في بيان مقتضب، "استشهد، مساء اليوم، الفتى محمود ماجد الغرابلي (16 عاما)، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي ، في 14 مايو/أيار الماضي، شرق غزة".

وكان الفتى الغرابلي أصيب برصاصة في الرأس، أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته في "مسيرة العودة"، والاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، شرق مدينة غزة، حيث وصفت حالته حينها بـ"الخطرة"، إلى أن أعلن عن وفاته، مساء اليوم.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب "استشهاد الفتى الغرابلي، ليرتفع عدد شهداء مسيرة العودة في غزة، منذ 30 مارس/آذار الماضي، إلى 136 شهيدا".

يذكر أن مسيرات العودة انطلقت يوم الثلاثين من مارس/آذار الماضي، والذي يأتي بالتزامن مع "يوم الأرض"، الذي يحيه الفلسطينيون كل عام، وقد فاق عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الأرض، وحتى أمس ما يربو على 135 قتيلا، وفاق عدد الجرحى 15 ألف جريحا.