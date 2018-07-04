البشير يشارك في المنتدى التجاري "الأفريقي الصيني" في جيبوتي

الخرطوم — سبوتنيك. ذكرت إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري السوداني، أن البشير وصل إلى دولة جيبوتي، اليوم، الأربعاء، 4 يوليو/تموز، للمشاركة في المنتدي التجاري الأفريقي الصيني الأول.
وتم تأسيس المنتدى التجاري الصيني الإفريقي، في العام 2000، كمبادرة مشتركة من الصين والدول الأفريقية؛ بهدف تعميق التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة.
ويضم المنتدى في عضويته الصين والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى 50 دولة أفريقية.
وفي يناير/كانون الثاني عام 2017، أعلنت جيبوتي بدء العمل في بناء مشروع وصفته بأنه أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا، بدعم من الحكومة الصينية.
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