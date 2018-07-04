البشير يشارك في المنتدى التجاري "الأفريقي الصيني" في جيبوتي

يشارك الرئيس السوداني، عمر البشير، في المنتدى التجاري الأفريقي الصيني الأول، الذي يقام في دولة جيبوتي، غدا، الخميس، 5 يوليو/تموز، إضافة إلى مشاركته في افتتاح موانىء المنطقة الحرة في جيبوتي.

الخرطوم — سبوتنيك. ذكرت إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري السوداني، أن البشير وصل إلى دولة جيبوتي، اليوم، الأربعاء، 4 يوليو/تموز، للمشاركة في المنتدي التجاري الأفريقي الصيني الأول.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH البشير يتلقى رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي

ويضم الوفد المرافق للرئيس السوداني، كل من وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، ووزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق صلاح عبد الله، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية، حاتم حسن بخيت، مدير مكاتب رئيس الجمهورية.

وتم تأسيس المنتدى التجاري الصيني الإفريقي، في العام 2000، كمبادرة مشتركة من الصين والدول الأفريقية؛ بهدف تعميق التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة.

ويضم المنتدى في عضويته الصين والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى 50 دولة أفريقية.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2017، أعلنت جيبوتي بدء العمل في بناء مشروع وصفته بأنه أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا، بدعم من الحكومة الصينية.