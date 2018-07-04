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00:12 05 يوليو/ تموز 2018
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    مقياس ريختر

    لبنان يتعرض لهزة أرضية

    © AFP 2018 / Richter magnitude scale
    العالم العربي
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    تعرض لبنان، اليوم الأربعاء 4 يوليو / تموز، لهزة أرضية شعر بها عدد كبير من سكان الجنوب اللبناني وبيروت، من دون أن يتم الإبلاغ عن أية أضرار، بحسب ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

    بيروت – سبوتنيك. قال مسؤول شبكة رصد الزلازل في مركز البحوث العلمية، أن هزة أرضية مصدرها منطقة بحيرة طبريا حصلت عند العاشرة من مساء اليوم، وهي بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر، مضيفا: "شعر بالهزة الأرضية سكان العديد من المناطق اللبنانية ولا سيما بيروت والجنوب والبقاع وجبل لبنان"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، التي أشارت إلى حديثه عن هزات ارتدادية.

    مقياس ريختر
    © AFP 2018 / Richter magnitude scale
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    وسجلت المراصد في لبنان والشرق الأدنى نشاطا للفوالق الزلزالية بمعدل 500 هزة شهريا، لا تتعدى قوة أكبرها 3.5 درجات على مقياس ريختر.

    ومن تاريخ الزلازل على فوالق البحر الميت – سرغايا "البقاع اللبناني" والبحر الميت — اليمونة "لبقاع" وتفرعاته، وأبرزها فالق روم في جنوب لبنان، والفالق البحري مقابل الشواطئ اللبنانية، حيث سجل حدوث زلزال في العام 551 دمرت فيه بيروت وبعض المدن الساحلية، وآخر في العام 1202 وثالث في العام 1758.

    أما أكبر الزلازل التي سجلت في لبنان فكان في مارس / آذار عام 1956، حيث بلغت قوته 6 درجات على قياس ريختر، وأدى إلى وفاة 140 شخصاً وجرح نحو 500 وتشريد عشرة آلاف آخرين وتدمير ستة آلاف وحدة سكنية.

    وفي 26 مارس عام 1997 ضربت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة الباروك "جبل لبنان" أعقبتها هزة في نفس المنطقة بعد ساعات، وقد اقتصرت آثارهما على الأضرار المادية.

    وفي 29 أبريل / نيسان عام 2001 ضربت هزة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر منطقة الجنوب وبخاصة قضاء صور دون حدوث أي أضرار.

    وشهد لبنان في العام 2008 خصوصا مناطق الجنوب الأوسط عددا كبيرا من الهزات، أقواها في 16 فبراير / شباط، حيث تسببت هزة بقوة 5 درجات بأضرار مادية في المنازل والممتلكات إضافة إلى تشريد عدد من سكان المنطقة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الزلازل, أخبار لبنان, هزة أرضية, لبنان
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