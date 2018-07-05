استهداف الإنترنت في اليمن

أعلنت مؤسسة الاتصالات اليمنية في صنعاء، خروج أكثر من 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت عن الخدمة، بعد تعرض كابل الألياف الضوئية لأعمال تخريبية متزامنة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، عن مصدر مسئول في مؤسسة الاتصالات، أن كابل الألياف الضوئية تعرض لأعمال تخريبية، أدت إلى خروج أكثر من 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت عن الخدمة.

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وأشار إلى أن فرقا فنية خاصة بالمؤسسة تقوم بإصلاح الكابل، وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي، خلال الساعات المقبلة.

في هذه الأثناء، أفاد مصدر في مؤسسة الاتصالات بالحديدة لوكالة "سبوتنيك" "بتعرض كابل الألياف الضوئية في مديرية المراوعة للقطع في ثلاث مناطق؛ بسبب حفريات مسلحي جماعة أنصار الله على الطريق العام".

وأكد المصدر قيام الفرق الفنية بتغيير المسارات، والبدء بإصلاح الكابل، وأن خدمة الإنترنت ستعود، تدريجيا.