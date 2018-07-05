اليمن..."أنصار الله" يتقدمون في شمالي الضالع

القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن أنصار الله نفذوا، بإسناد مدفعي مكثف، عملية هجومية على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع".
يذكر أن القوات الحكومية استعادت في 25 مايو / أيار 2015 السيطرة على 7 مديريات في محافظة الضالع من قبضة "أنصار الله"، الذين لا يزالون يسيطرون على مديرية دمت وأجزاء من مديرية قعطبة.
وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة، حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها باءت بالفشل.
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