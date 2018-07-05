"أنصار الله" يقنصون جنديا سعوديا في نجران وينفذون عمليتي اقتحام

قُتل جندي سعودي، اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، بعملية قنص لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لوكالة "سبوتنيك": "أن قناصي أنصار الله قتلوا جنديا سعوديا غرب موقع السديس في نجران".

وأضاف:

أن قصفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية شنه مسلحو أنصار الله على تجمع عسكري سعودي وآخر يمني تابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، غرب موقع السديس في ذات القطاع.

في السياق ذاته، أكد المصدر "أن قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي سقطوا باقتحام مقاتلي أنصار الله مواقع قبالة موقع السديس وفي الطلعة بنجران"، مشيرا إلى "أسر عددٍ من الجنود اليمنيين خلال الاقتحام"

وفي قطاع عسير، أفاد المصدر بأن "وحدتي الإسناد الصاروخي والمدفعي في أنصار الله استهدفت بالكاتيوشا والقذائف تجمعات عسكرية سعودية قبالة منفذ علب وفي موقع مجازة".

ولفت إلى "تعرض تجمعات لقوات الرئيس هادي شرق موقع الدود العسكري في جيزان إلى قصف مدفعي مكثف نفذه أنصار الله".

يذكر أن المواجهات بين قوات هادي المدعومة من التحالف العربي، وأنصار الله "الحوثيون" تجددت في محافظة الضالع وسط اليمن.