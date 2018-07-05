محمد بن سلمان يبحث هذا الأمر مع مبعوث ترامب

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي لتحالف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وبحثا معا قضايا متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر" أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع ماكغورك، آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة للحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي الدولي لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق منذ عام 2014، بعد عملية إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد التنظيم، ونشر فيديو للعملية.

وفي مارس / آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن عودة العسكريين الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم قريبة، لكن القوات الأمريكية مازالت موجودة رغم تلك التصريحات، التي تلتها تصريحات مسؤولين عسكريين تؤكد استمرار التواجد الأمريكي في سوريا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن سعي ترامب، لإنهاء تواجد القوات الأمريكية في سوريا وإحلال تحالف عربي مكانها، لضمان الاستقرار شمال شرقي سوريا، وأن واشنطن طلبت من الإمارات والسعودية وقطر المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا لإعادة الاستقرار ولا سيما في المناطق الشمالية الشرقية.