محمد بن سلمان يبحث هذا الأمر مع مبعوث ترامب

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر" أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع ماكغورك، آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة للحافظ على أمن واستقرار المنطقة.
وفي مارس / آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن عودة العسكريين الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم قريبة، لكن القوات الأمريكية مازالت موجودة رغم تلك التصريحات، التي تلتها تصريحات مسؤولين عسكريين تؤكد استمرار التواجد الأمريكي في سوريا.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن سعي ترامب، لإنهاء تواجد القوات الأمريكية في سوريا وإحلال تحالف عربي مكانها، لضمان الاستقرار شمال شرقي سوريا، وأن واشنطن طلبت من الإمارات والسعودية وقطر المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا لإعادة الاستقرار ولا سيما في المناطق الشمالية الشرقية.
#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يجتمع بمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف ضد #داعش ويستعرضان آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن أمن واستقرار المنطقة— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 4, 2018
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