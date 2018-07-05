السفارة السعودية في أمريكا تتابع مستجدات مصرع طالبين

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن أنها تتابع حادث مصرع الطالبين السعوديين ذيب اليامي وجاسر الراكة، واللذان وافتهما المنية يوم الجمعة الماضي، في ولاية ماساشوستس الأمريكية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن السفارة السعودية في واشنطن أفادت بأنها تتابع مستجدات الحادث من خلال القنصلية في نيويورك، بتوجيه من السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان.

© Sputnik . Julien Mattia موقف بطولي ينهي حياة سعوديين في الولايات المتحدة

وتعهدت السفارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وعودة الجثامين إلى المملكة، كما تقدمت بالتعازي لأهالي الطالبين المتوفيين.

يذكر أن الطالبين قد لقيا مصرعهما غرقا خلال محاولة إنقاذ طفلين سقطا في نهر شيكوبي ويلبرهام يوم الجمعة الماضي، بولاية ماساشوستس الأمريكية.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، جرفت تيارات مائية قوية الطفلين خلال سباحتهم في النهر، وحاولت مجموعة من الأشخاص من بينهم الطالبين السعوديين إنقاذهما، ولكن التيارات كانت أقوى وجرفتهما أيضا.

وحاولت السلطات إنقاذ الطالبين اللذين نجحا في إنقاذ الطفلين، وبحثت الشرطة وفرق الغوص في النهر لعدة ساعات دون جدوى، قبل أن يتم انتشال جثة أحد الطالبين في نفس الليلة، وانتشال جثة الآخر صباح الاثنين.