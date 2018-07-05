السفارة السعودية في أمريكا تتابع مستجدات مصرع طالبين

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن السفارة السعودية في واشنطن أفادت بأنها تتابع مستجدات الحادث من خلال القنصلية في نيويورك، بتوجيه من السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان.
يذكر أن الطالبين قد لقيا مصرعهما غرقا خلال محاولة إنقاذ طفلين سقطا في نهر شيكوبي ويلبرهام يوم الجمعة الماضي، بولاية ماساشوستس الأمريكية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، جرفت تيارات مائية قوية الطفلين خلال سباحتهم في النهر، وحاولت مجموعة من الأشخاص من بينهم الطالبين السعوديين إنقاذهما، ولكن التيارات كانت أقوى وجرفتهما أيضا.
وحاولت السلطات إنقاذ الطالبين اللذين نجحا في إنقاذ الطفلين، وبحثت الشرطة وفرق الغوص في النهر لعدة ساعات دون جدوى، قبل أن يتم انتشال جثة أحد الطالبين في نفس الليلة، وانتشال جثة الآخر صباح الاثنين.
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